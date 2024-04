"Chiamatemi don Tonino", reading teatrale a due voci

Nell'ambito delle attività per il 2024, l'associazione socio culturale "Gli Amici del Salento di Verona", anche in considerazione della visita di Papa Francesco programmata per il 18 maggio, per invocare la pace con la chiesa di Verona, ha messo in calendario un appuntamento per Sabato 27 aprile 2024, alle ore 20.45 al Cinema Teatro San Massimo di Verona.

Si tratta di un incontro culturale, proposto e interpretato da Valeria Stano e Andrea Molendini per la regia di Luciana Stano della "Compagnia del Ciambellano" di Manduria (TA) su una delle figure straordinarie di costruttore e testimone di pace, figlio della terra del Salento: il Venerabile don Tonino Bello, ricordando anche un suo indimenticabile intervento dal titolo «In piedi, costruttori di pace!» in Arena a Verona il 30 aprile 1989.