Al Teatro Camploy lo spettacolo "Maria. La Callas"

In scena al Teatro Camploy giovedì 7 dicembre alle ore 20.45 "Maria. La Callas", lo spettacolo di e con Laura Murari per la regia di Andrea Castelletti per Modus Produzioni / Orti Erranti Teatro, nell’ambito della Rassegna “L’Altro Teatro City” in collaborazione con il Comune di Verona.

Uno spettacolo in forma di monologo, che presenta in occasione del centenario dalla nascita (1923-2023) la straordinaria figura della Divina come donna, innanzitutto, con le sue energie e fragilità, desideri e delusioni, affermazioni e insoddisfazioni, passioni e tormenti. Lo spettacolo inscena la sua ultima notte di vita nel suo appartamento a Parigi con una sorta di flusso di coscienza e di ricordi. Si ripercorrono così la carriera, gli apici, la crisi, la gioventù, la maturità e gli amori avuti e perduti.

Prenotazioni e informazioni 392/3294967 - modusverona.it