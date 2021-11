Il maestro Matteo Valbusa e il coro “Marc’antonio Ingegneri” alla chiesa di Sant’Eufemia

Matteo Valbusa è un musicista, insegnante e organizzatore di eventi veronese. Dopo la maturità classica, si è laureato brillantemente in Scienze dei beni culturali, Direzione di Coro e Direzione d’Orchestra, perfezionandosi in decine di masterclass in tutta Europa. È stato premiato in molti concorsi nazionali e internazionali, tra cui quelli di Arezzo, Ljubljana, Budapest, Vittorio Veneto, Riva del Garda.

Il Coro “Marc’Antonio Ingegneri” è stato fondato a Verona nel 1979 dal prof. Arnaldo Petterlini, apprezzato filosofo e musicologo, che all’epoca radunò sotto la sua direzione un gruppo di coristi appassionati di polifonia e per la maggior parte di giovane età. Dall’inizio del 2018 la direzione del coro è stata affidata al maestro Matteo Valbusa.

Informazioni e contatti

Web: https://www.festivaldelsacro.it.

