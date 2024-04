Luca Ploia in concerto alle Cantine de l'Arena

“Tra le stelle della città” è il nuovo singolo inedito del cantautore Luca Ploia e sarà disponibile da venerdì 19 aprile in tuti gli store digitali tramite l'etichetta veronese Vrec. Il singolo sarà presentato proprio venerdì con uno speciale spettacolo presso le Cantine De L’Arena in piazzetta Scalette Rubiani 1 a Verona. Sul palco oltre a Luca Ploia, Alberto Pavesi alla batteria, Larry Mancini al basso e Michele ‘Poncio’ Belleri alle chitarre. Inizio ore 22, per prenotazioni tel. 045-8032849.

Il singolo preannuncia la pubblicazione del suo terzo lavoro discografico a ottobre 2024, seguito del disco “Nato nel medioevo” del 2021. “Tra le stelle della citta” è una ballad di emozionante atmosfera e magistralmente eseguita da musicisti d’eccezione (Phil Mer alla batteria, Larry Mancini al basso, Michele Poncio Belleri alle chitarre, le chitarre acustiche di Antonio Giovanni Lancini (co-autore del brano e anche l’arrangiatore), Richy Rossini al pianoforte nonchè alla direzione dell’Orchestra del Cinema di Roma che ha eccezionalmente accompagnato una manciata di nuovi brani del cantautore bresciano. Registrata al MacWave Studios di Brescia da Paolo Costola e mixata da Lorenzo Cazzaniga all’Alari Park di Cernusco sul Naviglio. L’intero album è prodotto da Antonio Giovanni Lancini e Paolo Salvarani.

Con l’orchestra si esaltano ancora di più le tematiche care a Luca Ploia: è sempre l’amore visto a 360, profondo ma ironico, disperato, ma consapevole del suo valore, forte, ma libero, spiritoso e nostrano; personificato, in questo brano, da una donna speciale, una figlia, in cui ne ripercorre alcuni momenti della vita e ne immagina di futuri con una dolcezza infinita.

Luca Ploia è un cantautore nato nel Medioevo (1969) a Brescia. Dopo aver studiato canto, pianoforte, teatro ed aver compiuto mille lavori, lascia la musica in secondo piano per sviluppare l’arte della pasticceria. Coltiva da sempre una passione per le canzoni italiane avendo sempre come riferimento il “Festival della canzone di Sanremo”. Dopo un primo album autoprodotto “Bellissimo” (2016) continua a scrivere canzoni e melodie abbozzate fino al 2019 quando conosce Paolo Salvarani (produttore) e Antonio Giovanni Lancini (arrangiatore e produttore), con i quali inizia una collaborazione per la realizzazione di un progetto che lo caratterizzi e che ne esprima la sua vera essenza. Nasce così “Nato nel medioevo” pubblicato nel novembre 2021 e da cui sono estratti i singoli “Buongiorno amore”, “La felicità è una questione di spazio”, “Proibito svanire” cantato in coppia con Stefania Martin e “Il mio grido per te”. Nel novembre 2023 pubblica il singolo “Ha ragione la vecchia” con ospite speciale la band ‘rural blues’ dei “Superdownhome”.