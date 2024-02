"Love Night" a Verona: la serata più romantica dell'anno con cena e musica al Circolo Ufficiali di Castelvecchio

Cosa c’è di più romantico di una fuga in un luogo da favola dove trascorrere momenti speciali con la propria dolce metà? Verona, la città dell’amore, è senza dubbio il luogo perfetto per festeggiare il giorno dedicato all’amore; "Love Night" è l’occasione unica per celebrare la notte più romantica dell’anno in uno dei luoghi più esclusivi della Città.

Mercoledì 14 febbraio il Salone D’Onore del Circolo Ufficiali di Castelvecchio si trasforma per l’occasione in cornice fiabesca e romantica, unica per posizione nel cuore di Verona, per i suoi arredi e la sua storia, proponendo una cena a tema.

La magica atmosfera di fascino e raffinatezza sarà esaltata dall’accompagnamento musicale dei più bei brani jazz eseguiti al pianoforte dal M° Andrea Tarozzi e al sax e clarinetto dal M° Marco Pasetto. La serata inizia alle ore 19.30 con un brindisi di benvenuto per proseguire con la cena servita accomodati agli ampi tavoli rotondi condivisi. L’evento è organizzato da Box Office in collaborazione con Mapi.

Info e prenotazioni:

Box Office via Pallone 16 Verona

Tel. 0458011154

Mail incoming@boxofficelive.it

Web www.boxofficelive.it

Locandina evento via ufficio stampa Box Office