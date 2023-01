Lessinia, sulle tracce dei selvatici: Wildlife tracking invernale

Indirizzo non disponibile

Muoversi fuori traccia alla ricerca dei segni della presenza dei selvatici che abitano l'altopiano? Impronte, tracce, fatte, marcature e tanto tanto altro! Bellissima escursione in Lessinia che ci porterà, partendo da zone più battute, ad affiancarci ad una delle porzioni di Bosco più belle e suggestive dell'intero altopiano. Il luogo perfetto per andare alla ricerca delle tracce di fauna selvatica, imparare a riconoscerle e a capire meglio che informazioni esse ci possano fornire sulla vita di questi abitanti dei nostri boschi. Un piccolo viaggio di avvicinamento, di incontro, di ingresso.

Spazi e panorami aperti, piccole radure nascoste dove regna la pace, sentieri e piste frequentate più da selvatici che da umani. Ma pure malghe e baiti di rara bellezza, quella che caratterizza il lavoro umano in Lessinia. Un'escursione che ci mostrerà le varie sfaccettature di questo territorio unico, andando a scoprire alcuni angoli nascosti “dietro l'angolo”. Ciaspolando se ci saranno le condizioni, altrimenti sarà ugualmente affascinante. L'escursione si effettuerà raggiunto il numero minimo di partecipanti. Numero di posti limitato.

RITROVO: ore 9 presso Parco Naturale Regionale della Lessinia (la posizione esatta verrà fornita al momento dell'iscrizione)

DISLIVELLO: 400 m circa

LUNGHEZZA: 10 km circa

DURATA: 4 ore circa

DIFFICOLTA': escursionistica media

SPOSTAMENTO: con mezzo proprio

PRANZO: al sacco

COSTO ESCURSIONE: 18 euro ADULTI, ragazzi tra 10-14 anni 12 euro

GUIDA CERTIFICATA: Alberto Saddi - Guida Ambientale Escursionistica regolarmente iscritta al Registro iIaliano AIGAE; VE366

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.30 DEL GIORNO PRIMA (o fino ad esaurimento posti) telefonando al numero 379 2532965- Mandando una mail a info@vocidalbosco.com. Mandando un Whatsapp al numero 379 2532965 con scritto nome cognome e iscrizione all'evento.

NON È SUFFICIENTE IL PARTECIPERÒ o MI INTERESSA PER CONSIDERARE L'ISCRIZIONE COME CONFERMATA.

MATERIALE OBBLIGATORIO:

scarponcino o calzature da escursionismo con suola da trekking in buono stato (no “mon boot” o scarpe a suola liscia)

pantaloni lunghi e abbigliamento a strati (consigliamo calza a maglia se freddolosi e più strati caldi per la parte alta)

vestiario adeguato alla stagione

acqua (o the caldo): almeno 1,5 litri

pranzo al sacco più qualche riserva alimentare (snack, frutta ecc)

guanti e cappello

MATERIALE CONSIGLIATO: