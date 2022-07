Juliet Summer Fest, la storia di Romeo e Giulietta portata in strada da giovani attori

Giulietta è prossima al suo 14esimo compleanno ed essendo nata alla vigilia della festa del raccolto "Lammas" (1 agosto), il suo compleanno è il 31 luglio. In questa atmosfera di grande festa il Juliet Summer Fest riporta la storia di Romeo e Giulietta alle sue origini con le parole e la lingua che avevano reso questa storia d’amore mondiale interpretate dai giovani come in effetti erano i protagonisti.

I giovani attori coinvolti arrivano dai corsi di teatro e realtà associative del territorio, pronti a misurarsi con un teatro di strada ripreso live su Facebook. E non solo, vivranno l’esperienza del palco nella serata conclusiva del Re Life in Corte Dogana.

Juliet Summer Fest è l’estate shakespeariana che esce dal teatro e si tuffa in Adige, cammina per le strade, incontra le persone e le guarda negli occhi, respira la stessa aria, vive la stessa vita. Una proposta "off" al fianco del festival shakespeariano ufficiale, il più antico d’Europa dopo Stratford Upon Avon.

PROGRAMMA

? DOMENICA 17 LUGLIO

? 20:00 – 20:15 Corte Mercato Vecchio – lite Montecchi/Capuleti

? 20:15 – 20:20 Corte Mercato Vecchio – regina Mab

? 20:30 – 20:40 Lungadige Donatelli – Osteria da NORI: Giulietta, madre e Balia

? litigio papà Capuleti / Tebaldo e primo bacio tra Giulietta e Romeo

? LUNEDÌ 18 LUGLIO

? 08:00 – 08:30 Casa di Giulietta (cortile) – scena del balcone

? 08:45 – 09:00 Chiesa di S. Anastasia – Romeo e Frate Lorenzo

? 16:00 – 16:15 Chiesa di S. Anastasia – matrimonio

? 16:30 – 17:00 Giardini di Piazza Indipendenza – duello Tebaldo / Mercuzio /Romeo

? MARTEDÌ 19 LUGLIO

? 06:00 – 06:30 Casa di Giulietta (interno) – scena dell’allodola e Litigio Papà Capuleti – Giulietta

? 06:45 – 07:00 Chiesa di S. Anastasia – Giulietta da Frate Lorenzo

? 23:30 – 24:00 Casa di Giulietta (interno) – Giulietta prende la fiala

? MERCOLEDÌ 20 LUGLIO

? 10:00 – 10:15 Casa di Giulietta (cortile) – Giulietta morta

? 10:15 – 11:00 Tomba di Giulietta (chiostro) – tragitto feretro CASA TOMBA

? 20:00 – 20:15 Forte Gisella – Romeo riceve la notizia della morte di Giulietta

? GIOVEDÌ 21 LUGLIO

? 06:00 – 06:30 Tomba di Giulietta (chiostro) – Arrivo e morte di Romeo – risveglio e morte di Giulietta. Arrivo del principe. È l’alba grigia.