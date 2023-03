John Rivetto & Criminal Sound al debutto alla Vecchia Rama

John Rivetto & the Criminal Sound sono i protagonisti del venerdì (31/03) musicale della Vecchia Rama di San Peretto di Negrar dalle 21.15. La fornazione: John Rivetto voce e chitarra, Riccardo Bertagnoli saxofono tenore e chitarra, Diego Perbellini basso, Paolo di Lorenzi tromba e Giampaolo Zago batteria, in sostituzione del titolare Luca Pighi. L’organizzazione di Daniela «Dada» Benedini, presidente dell’associazione benefica Musica Viva Verona, propone nuovi interpreti al debutto alla rassegna della Vecchia Rama, per animare le serate gastronomico-musicali del locale in Valpolicella.

John Rivetto è Fabio Galvani, che ha iniziato a suonare la chitarra acustica 23 anni fa studiando con diversi maestri per approfondire i dettami dell'eredità dei grandi del blues americano e del fingerpicking e appropriandosi di una tecnica notevolissima, abbinata ad una vocalità importante. Dopo aver abbracciato la prima chitarra elettrica semiacustica ed aver suonato per molto tempo blues elettrico e rock con varie formazioni minori locali, da qualche anno ha iniziato a interessarsi anche di rock’n’roll, rhythm’n’blues, funk e jazz, approfondendone i linguaggi. Il gruppo è attivo dal 2008 e spazia tra i Blues Brothers, i Rolling Stones, Stevie Wonder e James Brown. Un’occasione di sicuro divertimento.

Per prenotare, tel. 333 2051319.