Il leggendario sassofonista Jan Garbarek con la sua band e Trilok Gurtu in concerto al Teatro Romano

Il secondo concerto della rassegna musicale Verona Jazz 2024 porterà sul palco del Teatro Romano il grande jazz europeo. Protagonista di una serata che si preannuncia leggendaria sarà il grandissimo sassofonista e compositore norvegese Jan Garbarek. L'appuntamento imperdibile è per il prossimo sabato 22 giugno 2024. Gli spettatori saranno trasportati in un viaggio sonoro che si propone di fondere tradizioni musicali diverse, il tutto miscelato dal genio creativo del virtuoso Jan Garbarek. Una figura davvero iconica nel panorama jazzistico europeo quella del musicista norvegese che porterà al Teatro Romano il suo suono e stile inconfondibili.

Jan Garbarek sarà accompagnato sul palco dalla sua eccezionale band, che vanta la presenza del pianista tedesco Rainer Brüninghaus e del talentuoso bassista brasiliano Yuri Daniel. Per questa particolare esibizione, la band sarà inoltre arricchita dalla presenza speciale del percussionista indiano Trilok Gurtu. Una collaborazione quella con Gurtu che promette di fornire un ulteriore elemento di magia all'appuntamento live, grazie alla sua maestria nell'improvvisazione e alla sua capacità di unire differenti tradizioni musicali, dall'occidente all'oriente.

Con il suo tipico suono meditativo, freddo ma avvolgente, straziante ma gioioso, connotato dalle influenze scandinave, Garbarek ha contribuito enormemente a ridefinire lo stile del jazz moderno. Questo straordinario concerto al Teatro Romano è parte integrante della rassegna musicale estiva Verona Jazz 2024. Un live frutto della collaborazione tra Eventi Verona, IMARTS e il Comune di Verona, nell'ambito appunto dell'Estate Teatrale Veronese.

Si tratta di un'opportunità imperdibile per tutti gli appassionati del jazz e per quanti desiderino scoprire una delle figure più affascinanti della storia del jazz, immergendosi in una serata di pura musica. I biglietti per questo evento sono già disponibili sui circuiti di vendita online www.ticketone.it e www.ticketmaster.it, così come presso le prevendite abituali.

Sax - Sassofono / foto Veronasera