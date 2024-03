Dalle 16.30, nella sala congressi dell’ex Zuccherificio di Legnago, in collaborazione con OMI Osservatorio Monografie d’Impresa rappresentato dalla presidente Tiziana Sartori, l’incontro “Insieme per la valorizzazione della Pianura Veronese”, con l’intento comune di promuovere iniziative per un turismo innovativo e sostenibile, in un quadro caratterizzato dai cinque paesaggi disegnati dal lavoro dell’uomo. Con i preziosi interventi del sociologo ed esperto di Heritage marketing Marco Montemaggi e la partecipazione di Alessandro Carlorosi e Giancarlo Gonizzi (in remoto).

Saranno analizzate testimonianze di progetti realizzati in altri territori italiani e promossa la memoria d’Impresa come risorsa per il futuro. È gradita la conferma di partecipazione alla mail info@ecomuseoaquaeplanae.it.