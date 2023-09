Incontri con l'autore: "Il signor Spazzafiori e altri racconti" di Valeria Castagnini

Sabato 27 settembre 2023 alle ore 17 il Giardino per la lettura di Montorio (VR) presenta in anteprima "Il signor Spazzafiori e altri racconti" di Valeria Castagnini (Dialoghi Editore, 2023). La raccolta, rivisitata e ampliata, raggruppa storie divertenti e ironiche dal sapore fantastico e dal significato filosofico.

In dialogo con l'autrice, presenta Valeria Tonolli, docente di Lettere presso l'Istituto Salesiano Don Bosco di Verona e Responsabile volontari e giuria universitaria per il Bridge Film Festival.

La presentazione si rivolge a ragazzi (a partire dai 12 anni), adulti, insegnanti o semplicemente curiosi! L'evento si svolgerà all'aperto, nella suggestiva cornice del Giardino per la lettura di Montorio, accanto alla Biblioteca (via delle Penne Nere 1, 37141 Montorio - VR). In caso di pioggia la presentazione si svolgerà in una sala adiacente.

L'evento è patrocinato dal Comune di Verona e da Verona - Città che legge. Per info: giardinodilettura@gmail.com oppure via Facebook o Instagram.

Sinossi del libro

Per combattere la noia, una bambina e il suo gatto decidono di inventare delle storie. Nasce così una raccolta di favole filosofiche, divertenti e profonde, che tocca temi come l’amicizia, l’amore, le differenze e affronta il problema della ricerca della propria identità sotto forme diverse e complementari. Valeria Castagnini ci regala un viaggio in terre fantastiche, dove i paradossi e i fatti buffi costruiscono un mondo reale su cui riflettere. Racconti per ragazzi, adulti e insegnanti. Una lettura adatta a tutti coloro che vogliono divertirsi e fare un po’ di filosofia senza prendersi troppo sul serio.

Bio

Valeria Castagnini insegna storia e filosofia presso l’Istituto Salesiano “Don Bosco” di Verona. Ha collaborato con l’Università degli Studi di Milano, l’Università di Bologna e l’Associazione “Filò - Il filo del pensiero”. Nel 2021 ha pubblicato La principessina spettinata e altri racconti e nel 2022 Era Laura.