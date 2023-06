Gli Incognito live al Teatro Romano per il Verona Jazz

Il 28 giugno, per il Verona Jazz, al Teatro Romano arrivano gli Incognito, uno tra i più importanti progetti e gruppi di acid-jazz al mondo. Nati in Inghilterra nel 1976 dalla volontà di Jean-Paul “Bluey” Maunick, hanno una formazione in continuo mutamento, proprio come le sonorità che propongono.

La loro musica è vitale, allegra ma allo steso tempo di grande eleganza, mai sopra le righe. Altra caratteristica della band è la sua multinazionalità e multiculturalità con musicisti inglesi, giamaicani, portoghesi, di Macao ed italiani.

Info: https://www.spettacoloverona.it/eventi/evento/incognito-in-concert/.

Incognito / foto via ufficio stampa Stefania Finetto Estate Teatrale Veronese