Pasquetta al Du Schei con le Hillbilly Soul in concerto

Sarà una Pasquetta all’insegna dell’allegria, quella che va in scena lunedì (10/04) con le Hillbilly Soul al ristorante Du Schei in via Interrato Acqua Morta 66 (piazza Isolo) dalle 12.30. Daniela "Dada" Benedini, presidente dell’associazione culturale benefica Musica Viva Verona, ha scelto il noto trio femminile vocale formato da Marie Claire Dubost, Simonetta Basile e Stefania Targa per animare il ristorante Du Schei.

La musica inizia dopo pranzo, alle 14, con un repertorio divertente che comprende musica corale italiana, soul, rhythm & blues e country. Le tre brave, simpatiche e belle artiste sono in grado di coinvolgere il pubblico, che diventa sempre coprotagonista.