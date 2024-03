"Henry V" di Casa Shakespeare: la forza di una voce, in prima assoluta a Verona

La Rassegna teatrale “Abbiamo rapito William Shakespeare” è pronta per annunciare la prima assoluta della nuova produzione di Casa Shakespeare “Henry The Fifth” interpretato da Solimano Pontarollo. Lo spettacolo aprirà in piena primavera la Shakespeare Week 2024, il festival di cultura shakespeariana, a Verona.

PREVENDITA: DAL 4 AL 26 MARZO! Biglietto speciale.

In uno scenario di guerra, un soldato solitario si avventura nei meandri delle sue memorie, rivivendo l’avvicinamento alla battaglia epica di Enrico V di Shakespeare. Il monologo in inglese, si trasforma in uno strumento potente per pronunciare un netto rifiuto della guerra, che minaccia sempre di riemergere quando il dialogo tace. In questa rielaborazione, il drammaturgo Andrea De Manincor inserisce riflessioni sulla fragilità dell’uomo, sulle relazioni sociali e sovranazionali, e sull’esaltazione della guerra, attraverso la magnifica impresa dei soldati inglesi, quei “pochi… felici pochi” descritti dallo stesso Shakespeare.

CREDITI:

Regia: Solimano Pontarollo

Di: William Shakespeare e Andrea De Manincor

Attore: Solimano Pontarollo

Aiuto Regia: Beatrice Zuin.

Disegno luci: Francesco Bertolini.

Video proiezioni: Francesco Corso

Costumi: Sycamore T Company

INFO BAMBINI: UNDER 12: omaggio