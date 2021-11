Arriva a Verona l’Hard Rock Cafe: l'anteprima esclusiva ai mercatini di Natale

Finalmente in città tornano i mercatini di Natale e arriva, con loro, un assaggio della prossima apertura dell’Hard Rock Cafe a Verona. Il famoso brand internazionale, creato nel 1971 da Isaac Tigrett e Peter Morton, è quasi pronto per inaugurare la sua nuova sede in piazza Bra 22, dopo Roma, Firenze e Venezia. Nel frattempo i veronesi potranno trovare prodotti e oggetti esclusivi, brandizzati Hard Rock Cafe Verona, nel Cortile del Tribunale appena rinnovato, a fianco di piazza Dante: ai banchetti natalizi, dal 12 novembre 2021, ci sarà un corner dedicato al merchandising realizzato per l'occasione.

Un appuntamento imperdibile per collezionisti e fan del brand dal momento che tutti gli oggetti in vendita saranno acquistabili esclusivamente presso lo stand nel periodo del mercatino. Una vera collezione speciale per Verona con pezzi esclusivi destinati ad acquisire valore nel tempo, considerando l'enorme successo dei gadget targati Hard Rock che diventano veri e propri oggetti di culto da collezionare, ricercati in tutto il mondo. La proposta include t-shirt e tazze prodotte in una special edition natalizia a tiratura limitata di soli 1000 esemplari e due golose novità. La prima è firmata dalla storica pasticceria Flego che ha creato una speciale selezione di macarons in un blister brandizzato Hard Rock Cafe Verona.

La seconda invece è il pandoro Hard Rock Cafe Verona, prodotto in edizione limitata nel classico formato da 1 chilo e in versione mini da 80 grammi. Il saluto di Hard Rock Cafe alla città è, dunque, un omaggio alla cultura gastronomica locale, consapevole di quanto sia importante festeggiare il Natale nel solco della tradizione per i veronesi.

Tuttavia, non mancherà poi all'apertura del locale la forte impronta internazionale che caratterizza da sempre Hard Rock Cafe, anche con un museo delle “memorabilia”: cimeli e costumi di scena posseduti da rockstar e personaggi che hanno fatto la storia della musica e della cultura pop-rock. Lo spazio sarà composto da quattro sale interne, ognuna con uno stile diverso di arredamento a cui si aggiungono fino a 280 posti all'esterno. La promessa è quella di un pranzo, un aperitivo o una cena circondati dall'atmosfera che ci ha accolto negli Hard Rock Cafe di tutto il mondo e che presto arriverà a Verona. Nel frattempo, l'appuntamento è dal 12 novembre ai mercatini di Natale con il corner Hard Rock Cafe.

Informazioni e contatti

Web: https://www.facebook.com/HardRockCafeVerona/.