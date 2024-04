Gynepro in tour: giornata sulla fertilità

Sabato 11 maggio 2024 si terrà una giornata sulla fertilità a Verona: «Stiamo parlando di un nuovo appuntamento del GynePro in Tour, un incontro completamente gratuito, organizzato da Next Fertility GynePro, clinica specializzata in medicina della riproduzione con sede a Bologna, e in collaborazione con il poliambulatorio multispecialistico Next Fertility Verona, dedicato a tutte le coppie che sono alla ricerca di una gravidanza. Una giornata sulla fertilità durante la quale si parlerà dei trattamenti e servizi di medicina della riproduzione (fivet, inseminazione intrauterina, ovodonazione) oltre alle cause di infertilità che possono colpire il partner maschile, femminile o entrambi. Al termine della conferenza, gli specialisti saranno a disposizione per degli incontri riservati alle singole coppie per rispondere, in aree riservate, a qualsiasi domanda o dubbio inerente i trattamenti di procreazione assistita».

L’incontro si terrà a Verona sabato 11 maggio 2024 dalle 14.30 alle 18 presso l’Hotel Leon D’Oro in Via le del Piave, 5 con il seguente programma:

14.30 – 15.30 conferenza medica e presentazione della clinica Next Fertility GynePro (iscrizione obbligatoria)

15.30 – 16 coffee break

16 – 17.30 incontri singoli con gli specialisti (su prenotazione)

18 aperitivo informale

Si ricorda che è un evento gratuito al quale è possibile partecipare previa registrazione direttamente dal seguente link: https://nextfertilitygynepro.it/gynepro-in-tour/.