A Verona la grande festa "Golosine 37136"

Dal 10 al 18 giugno la grande festa di "Golosine 37136", della parrocchia di Santa Maria Assunta, torna ad animare l’estate veronese con un ricco programma di appuntamenti. Tutti gli eventi sono ad accesso libero e gratuito. Via Caccia e il quartiere di Golosine, per nove serate di eventi, sono pronte ad accogliere una delle manifestazioni popolari più amate della città.

«Un appuntamento atteso che siamo lieti di sostenere come Amministrazione – ha dichiarato l’assessore al Decentramento Federico Benini –. Una manifestazione che rappresenta un’occasione importante di ritrovo e socialità per il quartiere e non solo, conosciuta ed apprezzata da tatti i cittadini veronesi, che invitiamo a partecipare numerosi ai tanti eventi in programma».

Si inaugura sabato 10 giugno, alle 21.30, con un omaggio a Fabrizio De Andrè proposto dalla band romagnola Khorakhané, che arriva dalla zona alluvionata di Forlì, e si concluderà domenica 18, sempre alle 21.30, con Ivana Spagna, che canterà i suoi più grandi successi e si racconterà dialogando con la giornalista veronese Elisabetta Gallina.

Domenica 11 giugno, a partire dalle 21.30, toccherà ai funky show dei September Groove animare la festa. Lunedì 12, saranno invece i musicisti veronesi Sbibu ed Enrico Terragnoli a guidare una grande serata di palco aperto ai musicisti nati o residenti in quartiere. Sabato 17, per la prima volta a Golosine 37136, sarà dedicata una intera serata alla magia, che vedrà sul palco, presentati da Giorgia De Vecchi: Mago C, Maga Gaia, Superzero, Mago Andrea e Mago Lucas.

Venerdì 16 giugno, alle 20.30, incontro con don Luigi Ciotti, fondatore del Gruppo Abele e di Libera – Contro le Mafie, che in dialogo con Chiara Giaccardi, docente di Sociologia alla Cattolica di Milano, rifletterà sui temi a cui ha dedicato la vita.

Programma completa degli appuntamenti sul sito: www.golosine37136.it.

Il piazzale antistante la chiesa ospiterà “Com’eri vestita?” mostra realizzata in collaborazione con molte associazioni del territorio, sul tema della violenza contro le donne e il femminicidio. Evento gestito dai ragazzi e dalle ragazze della parrocchia di Santa Maria Assunta che lunedì 12 giugno, in occasione dell’inaugurazione, leggeranno alcune storie di vita violata. L’evento è stato presentato oggi dall’assessore al Decentramento Federico Benini insieme all’organizzatore della manifestazione Enrico Garnero.