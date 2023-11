"Giocare nel verde" al Parco Ottocento

«Cari bambini e cari genitori, il tempo è troppo instabile in questi giorni e la troppa pioggia ha riempito di acqua i prati. Vorremmo invece farvi correre e giocare in mezzo al verde. Così ci vediamo costretti a rimandare l’evento con l’Associazione Giochi Antichi a domenica 12 novembre, ricordandovi che se in Fiera ci saranno cavalli da tutto il mondo, al Parco 800 Verona ci sono cavalli e pony da accarezzare, e tutti quegli animali che sono stati abbandonati e da noi hanno trovato rifugio.

Vi aspettiamo!».

Info: https://www.parcoottocento.it/news-eventi/