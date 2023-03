Pasquetta al Giardino di Pojega con la caccia al tesoro botanico di Grandi Giardini Italiani

Torna a Pasquetta (lunedì 10 aprile) il consueto appuntamento firmato Grandi Giardini Italiani con il meraviglioso mondo dei giardini. Giunta alla 26esima edizione la Caccia al Tesoro Botanico Grandi Giardini Italiani è l'evento dedicato ai bambini, dai 6 ai 10 anni, per avvicinarli in maniera ludica e gioiosa all'immenso patrimonio botanico, artistico e culturale custodito nei giardini del circuito. Partecipare è semplicissimo. All'ingresso dei giardini del circuito, aderenti all'iniziativa, i partecipanti riceveranno una mappa del tesoro che guiderà i botanici in erba e le loro famiglie alla scoperta dei segreti del giardino prescelto. Un'avventura fantastica tra enigmi e indovinelli che spaziano tra curiosità botaniche e artistiche fino a raggiungere l'ambito tesoro.

«Oggi è tempo di giardini, di svago a contatto con il verde - spiega Judith Wade, fondatrice e CEO di Grandi Giardini Italiani - ed è importante insegnare ai ragazzi l'amore per i giardini e la conoscenza del mondo delle piante. L'evento ci permette di dare tutta la necessaria attenzione ai ragazzi e stimolare la loro naturale curiosità portandoli a conoscere le differenze e le caratteristiche degli alberi, le fioriture delle piante e insegnare loro il rispetto della natura. La Caccia al Tesoro Botanico Grandi Giardini Italiani è un evento che vuole seminare nei giovani l'interesse per i giardini e l'attenzione verso l'ambiente, dal momento che spetta a ciascuno di noi preservarlo per le future generazioni».

Il giardino di Pojega a Negrar di Valpolicella aspetta i piccoli botanici che, attraverso il gioco e in percorsi di suggestive prospettive, scopriranno la meraviglia delle geometrie verdi e architettoniche di uno degli ultimi esempi di giardino all’italiana, voluto dal Conte Antonio Rizzardi e creato da Luigi Trezza sul finire del XVIII secolo. Gli adulti, che accompagneranno i bambini nella caccia, potranno assaggiare al punto vendita i prodotti Guerrieri Rizzardi, azienda vitivinicola proprietaria della tenuta ed attiva con cantine e vigneti nelle zone classiche dei vini doc veronesi: Valpolicella, Bardolino, Soave.

Orari: 10-18.

Ultimo accesso: ore 17; ore 16.30 per chi partecipa alla caccia al tesoro.

Il costo di partecipazione, su prenotazione a visite@guerrieri-rizzardi.it entro il 5 aprile 2023

Tel. 045 7210028 int. 1, è incluso nel prezzo del biglietto di ingresso:

Euro 8,50 intero

Euro 6 ridotto

Gadget in omaggio ai piccoli partecipanti.

Villa Rizzardi e parterre nel giardino di Pojega : foto ufficio stampa Az. Agr. Guerrieri Rizzardi