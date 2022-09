Musica e divertimento per la grande festa "Gardaland Light Night"

Gardaland Light Night, in programma per sabato 10 settembre, fara? del Parco una location ancora piu? emozionante e suggestiva da vivere – in via del tutto esclusiva – fino all'una di notte. Protagonisti della serata saranno la buona musica ed il divertimento ma anche gli innumerevoli giochi di luce che hanno ispirato e dato il nome all’evento pensato ad hoc per salutare l’estate 2022.

Un maestoso palco realizzato con oltre 50mq di ledwall outdoor svettera? nella grande piazza Jumanji, main stage dell’evento, sullo sfondo della nuova attrazione Jumanji® The Adventure, rendendo gli Ospiti i veri protagonisti della serata grazie ad una passerella che, per ben 12mt, accompagnera? artisti del calibro di Merk&Kremont, Teo Mandrelli, Marco Carpentieri, Tommy Vee e Mauro Ferrucci direttamente in mezzo ad essi, tutti accompagnati dall’incredibile voce di Aryfashion, pronta a far scatenare gli Ospiti a ritmo delle hit estive, per una notte tutta da ricordare.

Gardaland Light Night e? l’evento perfetto per chiudere in bellezza questa splendida estate e per salutare alla grande - in un tripudio di musica, luci, effetti speciali e fuochi d’artificio - un’altra bellissima stagione estiva trascorsa in compagnia di migliaia e migliaia di Gardaland Lovers!