Friendly disco people W/mbut al Malalido Drink and Soul di Garda

Eccoci con il secondo appuntamento targato Friendly disco people sul Lago di Garda, dove dalle 19.30 fino a tardi potrete gustarvi un drink fresco vista lago mentre il sole si nasconde dietro le montagne. Vi ricordiamo che al Malalido c'è anche la possibilità di cenare con ottimi piatti vegetariani.

SABATO 29 LUGLIO

Malalido Drink and Soul - Via San Carlo, 16, Garda (Vr)

All'interno del Parcheggio Parco degli Albertini

A farvi ballare fino a tardi con le nostre variopinte selezioni che ruotano intorno al funk, la disco e l'house ci saranno:

MBUT

FDP Sistema

Dj Müll

INGRESSO LIBERO: Friendly Disco People nasce per volontà di un collettivo di Djs e dal blogger, specializzato nella promozione di artisti musicali elettronici italiani, The Italo Job. L'obiettivo è quello di diffondere la club culture in tutte le sue declinazioni artistiche.