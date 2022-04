Finissage della mostra "La passione muove il mondo" a Villa Venier

In occasione del finissage della mostra "La passione muove il mondo", l'1 maggio alle 18 presso Villa Venier di Sommacampagna" la scrittrice e giornalista Claudia Farina presenterà il suo libro ” Boni Homini. Sulle tracce dei Catari e di Maria Maddalena”. Seguirà un aperitivo con le artiste.

Carla Farina è specializzata in stampa turistica, cultura del vino, eresie medievali, Storia del Risorgimento in particolare Custoza 1866 (ha curato per undici anni la mostra “Una storia, una bandiera” ad Oliosi- Castelnuovo del Garda), annovera tra i libri pubblicati come autore o coautore: Guida Libia; Cento isole da vedere nella vita e Cento spiagge da vedere nella vita; San Vigilio. Una Nobile Villa; Sull’onda. Intrecci d’amore e di viaggio, Catari sul Garda; Maddalena l’apostola e il vescovo donna; Una storia, una bandiera; La svolta nei racconti di dieci donne;.