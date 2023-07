Al Castello di Zevio doppio appuntamento con Filippo Caccamo e il live dei The Watch

Dopo il successo del suo primo romanzo “Vai tranquillo”, edito da Mondadori, arriva a Verona una delle rivelazioni della nuova comicità made in Italy: Filippo Caccamo. Mercoledì 19 luglio, alle 21.30, l’irriverente comico-professore che ha conquistato il web porterà sul palco del Castello di Zevio il suo ultimo lavoro teatrale intitolato “Tel chi Filippo”, che ha già registrato il tutto esaurito in quasi tutte le date del suo tour estivo. Giovedì 20 luglio, sempre alle 21.30, a calcare il palco di Villa Sagramoso saranno invece i The Watch, con il loro concerto-tributo al capolavoro discografico del ’77 dei Genesis “Seconds Out”.

Con i suoi oltre 300 mila followers su Instagram e decine di migliaia di visualizzazioni registrate sul suo canale Youtube, Filippo Caccamo ha saputo portare all’attenzione del pubblico di tutta Italia le smaglianti contraddizioni e i paradossi del mondo della scuola. Dall’istruzione primaria a quella universitaria, senza dimenticare il percorso pre-scolastico rivolto all’infanzia, il comico lodigiano prende in esame la funambolica condizione di tutti i soggetti coinvolti al suo interno, dal miraggio “del ruolo” al rapporto sempre più insidioso con i genitori degli alunni, non mancando di accogliere le istanze emotive delle centinaia di studenti che quotidianamente scrivono sui suoi profili social. Abilmente rivisitato con l’ironia arguta e pungente che da sempre lo contraddistinguono, Caccamo osserva e analizza l’ambiente scolastico da ogni punto di vista, mescolando personaggi fittizi, come l’iconica professoressa Carla, e aneddoti presi in prestito dalla sua reale esperienza di docente precario, in un mix esplosivo di graffiante umorismo e genuina comicità. Tra sferzanti monologhi ed irresistibili momenti canori, con “Tel chi Filippo” l’attore-insegnate porta in scena al Castello di Zevio uno show esilarante e coinvolgente, in cui tutti potranno identificarsi: insegnanti, studenti, genitori di figli in età scolare, adulti che ricorderanno ridendo l'esperienza sui banchi.

Il secondo appuntamento si terrà invece con una delle tribute band dei Genesis più riconosciute ed apprezzate dal pubblico e dalla critica: i The Watch. Definite da Paul Whitehead, l’illustratore che per i Genesis curò la grafica delle copertine degli album “Trespass”, “Nursery Crime” e “Foxtrot”, “la band che più ricorda la magia dei Genesis”, i The Watch calcheranno per la prima volta la ribalda dell’“Estate Zeviana” tributando il secondo lavoro discografico dal vivo della leggendaria band progressive rock britannica: “Seconds Out”. Considerato da molta critica come “uno dei migliori album live di sempre”, il doppio disco uscito nel ‘77 dopo i due concerti al Pavillon e al Palais des Sports di Parigi è la testimonianza della golden age dei Genesis senza Peter Gabriel. Un capolavoro di 95 minuti che rivoluzionò la storia del genere e che i The Watch hanno deciso di riproporre fedelmente in un trascinante viaggio live nel repertorio del gruppo, da “The carpet crawl” e “The lamb lies down on Broadway” a “The musical box” e “The cinema show”, restituendo al pubblico tutto il funambolismo compositivo, i ritmi cangianti e la potenza narrativa del celeberrimo gruppo prog del Surrey.

Entrambi gli appuntamenti, organizzati da Box Office Live, sono inseriti nel cartellone dell’“Estate Zeviana”, la proposta culturale estiva del Comune di Zevio. Per prevendita biglietti www.boxofficelive.it - www.ticketone.it.

The Watch / foto Ufficio stampa Box Office Live