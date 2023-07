A Casaleone la grande festa Remember Corte degli Angeli

Sono passati 5 anni da quando, sabato 22 settembre 2018, Christopher Turazza (dj “nato e cresciuto” al principe ed appunto alla Corte degli Angeli) così come il vocalist Michele Cucci, mettevano e presentavano l’ultimo disco che si sarebbe suonato in quel giardino estivo della bassa veronese che per tanti anni aveva fatto divertire tante generazioni.

Sono passati 5 anni, e saranno sempre loro, insieme ad altri dj e vocalist storici del locale, tra i quali ANDREA ROSSINI, VIGNA JEAN LUC, NICOLA ROSSELLI, PEDRO ecc., a far ripartire la musica “fermata” 5 anni fa, in una notte piena di ricordi dedicata a tutti quelli che hanno vissuto la storia di quel meraviglioso locale.

Ci saranno tutti, tutti saranno invitati a questo primo "remember": dj, vocalist, pr, bariste/i, cameriere/i, ma sopratutto clienti che, già ai primi rumors sull’evento, hanno iniziato a contattare gli storici pr per avere notizie in merito. Ora non è più un segreto, l’evento ci sarà. Sabato 29 luglio, nella splendida cornice della Piscina delle Rose a Casaleone (Vr), dalle ore 21. Una notte ancora per tornare nella magica atmosfera della Corte degli Angeli.

Tutte le info le troverete nei canali social della Corte degli Angeli.

Ingresso al party dalle ore 21 alle ore 24 in lista 12 euro o Smartpass con 1 consumazione.

Info: https://www.facebook.com/events.