Corso di formazione "Evo-lviti contadino"

Corso di tecnica olearia, organizzato in collaborazione con ANAPIA e AIPO. Le lezioni si terranno il 21 e 28 febbraio 2023 dalle 14 alle 18 presso il frantoio "Il Giogo" in Via Festara 21 - Bussolengo (VR). Il corso di formazione è gratuito. I partecipanti dovranno essere: imprenditori agricoli, coadiuvanti, partecipi familiari o dipendenti.

È necessaria la pre-iscrizione entro il 22/12/2022.

Per info ed iscrizioni: Stella Beghini: stella.beghini@gmail.com - tel. 340 009 0240.

Web: https://www.biodistrettovalpolicella.org/formazione.