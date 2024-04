Esplorazione sensoriale con i vini senza alcol alla Cantina Vogadori a Negrar di Valpolicella

In un'atmosfera incantevole, nel cuore della rinomata regione vinicola della Valpolicella, il prossimo weekend si terrà un'esperienza unica e stimolante: un viaggio attraverso una selezione esclusiva di vini senza alcol. Verrà presentato l’ultimo imbottigliamento dei nostri dealcolati: Essenza, un rosso strutturato ad alcol 0, e la bollicina sempre senza alcol. Sarà un'occasione straordinaria per i partecipanti di scoprire il mondo dei vini senza alcol, assaporando una vasta gamma di aromi, bouquet e sfumature, senza gli effetti dell'alcol tradizionale. Dall'innovativa tecnologia alla tradizione artigianale, gli ospiti potranno immergersi in un mondo di gusto, guidati dai maestri vinificatori della Cantina Vogadori. L'evento offrirà anche l'opportunità di conoscere da vicino il processo di produzione di questi vini innovativi e di approfondire le loro caratteristiche uniche.

Dettagli dell'Evento:

Data: 20-21 Aprile

Orario: 10-16

Luogo: Cantina Vogadori,Via Vigolo, 16 Negrar di Valpolicella, Italia

L'evento è aperto al pubblico e l'ingresso è gratuito, ma è richiesta la prenotazione anticipata per garantire un'esperienza ottimale a tutti i partecipanti.Come prenotare: via whatsapp: 00393289417228 via mail: info@vogadorivini.it. Non perdere l'opportunità di esplorare nuovi orizzonti gustativi e di vivere un'esperienza indimenticabile alla Cantina Vogadori!