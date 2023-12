Esperienza enologica nel cuore della Valpolicella: il ponte della Madonna alla Cantina Vogadori

Unisciti a noi per una straordinaria esperienza enologica nel magico contesto della Valpolicella durante il Ponte della Madonna! La Cantina Vogadori apre le sue porte per offrirti un viaggio indimenticabile nel mondo dell'Amarone, uno dei vini più rinomati e apprezzati al mondo.

Orari delle Degustazioni:

ore 10.30 e alle 15 dell'8, del 9 e del 10 dicembre

Luogo: Cantina Vogadori, Valpolicella. Indirizzo: Via Vigolo, 16, 37024 Negrar di Valpolicella VR, Italia. Le prenotazioni sono aperte! Assicurati il tuo posto per assaporare l'eccellenza dell'Amarone. Contattaci al numero 3289417228 o scrivici all'indirizzo email info@vogadorivini.it.

Vieni a vivere una straordinaria esperienza enologica con noi durante il Ponte della Madonna. Scopri i segreti dietro la produzione dell'Amarone e delizia il tuo palato con i migliori vini della Cantina Vogadori. Ti aspettiamo per condividere la passione per il vino in un ambiente unico e suggestivo! Cantina Vogadori - Tradizione, Passione, Eccellenza.

Foto ufficio stampa Cantina Vogadori