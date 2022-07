Esperienza a cavallo tra i vigneti del Custoza e le colline moreniche

Oj Eventi ha organizzato un'emozionante esperienza da condividere con vecchi e nuovi amici: una passeggiata a cavallo alla scoperta delle terre del Custoza. In sella, saranno attraversate le colline Moreniche ed i loro paesaggi mozzafiato.

Il tour è adatto a tutti a partire dai 14 anni e si può organizzare in giorni ed orari personalizzabili. Il numero massimo di partecipanti è quattro.

Il ritrovo è in un ranch di Sommacampagna, il cui nome sarà indicato sul voucher di prenotazione. Il voucher si può prenotare online e darà diritto ad essere inseriti in lista. Una volta ricevuto il voucher, si riceverà un messaggio whatsapp con i dati per effettuare il pagamento. Non si accettano prenotazioni prive di conferma. E la guida aspetta i clienti al punto d'incontro prestabilito nell'orario prestabilito; le persone che non si presenteranno perderanno l'escursione. Una volta prenotato il tour si potrà disdire senza penale entro massimo cinque giorni dalla data della partenza. In caso contrario si pagherà come penale la quota intera del tour.

Il costo per un'ora di passeggiata è di 40 euro, per due ore di passeggiata è di 70 euro. La quota prevede la passeggiata a cavallo guidata e l'organizzazione tecnica.

Si consiglia un abbigliamento comodo e pantaloni lunghi.