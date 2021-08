Visita guidata: "L'esercito in cucina: influenze militari nella gastronomia veronese"

Le mura di Verona testimoniano che la presenza militare in città è stata una costante fin dalla sua fondazione: durante questo itinerario (ca. 2h) scoprite con noi come questa presenza abbia influenzato la nostra cucina, con diversi apporti gastronomici, dalla "base" nutrizionale degli antichi romani, alle "incursioni carnivore" dei barbari, passando per le novità esotiche importate dai mercanti veneziani, senza dimenticare le "occupazioni dolciarie e non " di età asburgica e il cibo nelle gavette e nelle 'K rations' delle 2 guerre mondiali.

DATA: sabato 7 agosto - ore 10

PUNTO D’INCONTRO: Ala dell'Arena

Contributo richiesto: 12 euro

Percorso adatto a tutti

GUIDA: Christina Zuegg, tel. 333-4620473

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA contattando direttamente la guida via SMS o whatsapp.

La visita guidata si svolgerà in piccolo gruppo, a norma di legge. Si osserveranno le norme anti-Covid previste

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...