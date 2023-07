Escursione a Roverè Veronese: "Goccia dopo goccia fino al carsismo"

Il Progetto "Destinazione Lessinia" organizza una suggestiva escursione nel Comune di Roverè Veronese. La Grotta del Capriolo ti lascerà a bocca aperta con le sue stalattiti e stalagmiti, ma anche le contrade e i boschi vicini non sono da meno! La guida Adriano, vi accompagnerà alla località Gorgo, Salaorno e Malga Vazzo.

RITROVO: Parcheggio Grotta del Capriolo, ore 9

DISLIVELLO: 180 m circa

DIFFICOLTA': Media

LUNGHEZZA: 5 km

DURATA: 3h circa

Il costo dell'escursione è di 5 euro da consegnare direttamente in loco il giorno stesso dell'escursione (gratis per gli under 12). Poiché i posti sono limitati, è necessario prenotare l'esperienza iscrivendosi al seguente link: https://www.eventbrite.it/e/registrazione-go-estate-2023-calendario-escursioni-nei-9-comuni-della-lessinia-658520411277?aff=oddtdtcreator.

NB. Oltre alla prenotazione obbligatoria su Eventbrite, l'eventuale visita alla Grotta del Monte Capriolo deve essere comunicata almeno il giorno prima dell'escursione scrivendo un'email a info@visitlessinia.eu.