Ermal Meta in concerto a Verona per il suo nuovo tour estivo

Ermal Meta ha annunciato il suo nuovo tour che lo porterà quest'estate sui palchi più importanti della penisola. L'appuntamento imperdibile a Verona è previsto per il prossimo 13 luglio 2024, quando Ermal Meta sarà ospite del Festival della Bellezza per un live sensazionale al Teatro Romano.

Uno spettacolo nuovo che segna il ritorno del cantautore alla dimensione live in un anno per lui molto importante. Il tour sarà infatti anticipato in primavera dall’uscita del nuovo album di Ermal Meta che sarà il cuore pulsante della scaletta del concerto. L'artista è stato ospite del Festival di Sanremo durante la serata delle cover, duettando Maninni che ha voluto omaggiare uno dei suoi brani più intensi e appresentativi: "Non mi avete fatto niente".

I biglietti del nuovo tour, organizzato e prodotto da Friends and Partners e Vertigo, sono in prevendita su TicketOne da lunedì 12 febbraio.

Le date del tour 2024:

13 luglio Festival della Bellezza, Teatro Romano – Verona

18 luglio Anima Festival, Anfiteatro dell’Anima – Cervere (CN)

19 luglio Live in Genova, Arena del Mare – Genova

28 luglio Anaxum Festival, Arena del Marinaretto - Palazzolo Dello Stella (UD)

11 agosto La Versiliana Festival, Teatro La Versiliana – Marina di Pietrasanta (LU)

21 agosto Oversound Music Festival, Piazza Libertini – Lecce

24 agosto Sotto Il Vulcano Fest, Anfiteatro Falcone e Borsellino – Zafferana Etnea (CT)

25 agosto Dream Pop Fest, Teatro di Verdura – Palermo

5 settembre Roma Summer Fest, Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, Cavea - Roma

14 settembre Carroponte – Sesto San Giovanni (MI)

Ermal Meta / Locandina tour 2024 via ufficio stampa Friendsandpartners