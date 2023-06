English conversation night con inlingua Verona

Proseguono le English Social Nights, in collaborazione con Amaro, un evento gratuito (si pagano solamente le consumazioni) e aperto a tutti, studenti e non, qualsiasi sia il tuo livello. Un’occasione unica per mettere alla prova il proprio inglese ed esercitarsi in un ambiente informale e divertente e conoscere nuove persone! Le serate di conversazione in inglese sono divertenti!

Alla prossima Social Night di inlingua Verona, puoi partecipare al English Speed Conversation, tantissime discussioni con tantissime persone. Una serata per stare in compagnia con uno spritz in mano, facendo quattro chiacchere in lingua inglese con la nostra madrelingua Britannica Sandra alla guida. Afronta la sfida e vieni a trovarci

GIOVEDì 20 luglio dall 19 alle 20.30 presso Bar Amaro in Stradone San Fermo 5. Per assicurati un posto, compila il form: https://forms.gle/9GCMb6LgFavi43eR6.