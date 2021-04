Fondazione Aida presenta lo spettacolo per ragazzi "Dov'è finita la mia ombra"

"Dov'è finita la mia ombra?". Una storia di amicizia che tratta la scoperta di sé e dell’altro. Spettacolo di teatro per ragazzi in programma online il 18 aprile 2021. C’era una volta un bambino che non sopportava proprio la sua ombra. Lui si chiamava Pin e la sua ombra, beh, si chiamava Ombra. La sua ombra lo copiava dalla mattina alla sera: Pin se non si lavava i denti prima di andare a dormire nemmeno l’ombra se li lavava e la sua mamma si arrabbiava. Non si arrabbiava con Ombra, solo con Pin!

Questi sono i personaggi di "Dov’è finita la mia ombra?", spettacolo online di teatro per ragazzi di Fondazione Aida in programma domenica 18 aprile (alle 11.30, 18, 18.45 e 20.15). Una storia di amicizia, scoperta di sé e dell’altro, per imparare che anche se si è diversi (a volte solo in apparenza), c’è sempre un modo per superare le differenze e gli screzi di tutti i giorni e diventare davvero amici.

La proposta fa parte del progetto Teatro Onlife, è scritta e interpretata dall’attrice e regista Mariangela Diana, tra i finalisti del Premio Hystrio alla vocazione nel 2019. Ogni replica dura 30 minuti. Per consentire l’interazione tra attori e bambini possono collegarsi massimo 30 dispositivi (ad ogni accesso possono prendere parte più persone). Prezzo: 7 euro. Info: www.fondazioneaida.it. Al momento dell’acquisto verrà inviata una mail con i dettagli per il collegamento.

Fondazione Aida risponde alla chiusura dei teatri selezionati eventi online per il mondo dei bambini della rassegna Teatro onlife organizzata con il Comune di Verona Assessorato all’Istruzione, il Mibact e Regione del Veneto. Teatro Onlife è un innovativo progetto tecnologico che offre un’esperienza di teatro digitale dove bambini e ragazzi hanno la possibilità di interagire con un attore in un alternativo spazio, senza rinunciare all’irripetibilità dello spettacolo dal vivo.

Il team creativo è composto da: Pino Costalunga, esperto di teatro per ragazzi, ospite fisso di importi festival dedicati alla letteratura per l’infanzia, Maringela Diana, attrice esperta nel settore del teatro ragazzi, tra i finalisti del premio Hystrio alla Vocazione 2019, Fabio Bersan, tecnico, Stefano Piermatteo, consulente digitale, oltre che lo staff organizzativo di Fondazione Aida.

Per info: 045.8001471/045.595284 – fondazione@fondazioneaida.it

Web: www.fondazioneaida.it