"Il Diavolo fortunato", spettacolo di carnevale per famiglie con Fondazione Aida

“Il Diavolo fortunato” è uno spettacolo online appartenente all’iniziativa teatro Onlife ideato da Fondazione Aida, dedicato ai bambini dai 4 anni in su e le proprie famiglie. Per festeggiare il Carnevale Fondazione Aida mette in scena “Il Diavolo fortunato”, una storia animata da avidi re, sfortunati marinai, il diavolo e un bambino che ha come super potere la fortuna.

Le attrici Annachiara Zanoli e Alice Canovi per portare Fortunato dal diavolo, dovranno munirsi di diversi costumi, tanto coraggio e la fantasia di tutti i bambini. Lo spettacolo si terrà sulla piattaforma Zoom ed è programmato in data 14 febbraio alle ore 11.30, 16, 17 e 18.

Informazioni e contatti

Per maggiori informazioni e per l’acquisto: https://www.fondazioneaida.it/evento/carnevale-2021-evento-per-bambini/.

Numero di telefono: 045/8001471.