Al Teatro Modus lo spettacolo "Deperofonie. Parole in libertà a due per Fortunato Depero"

In scena al Teatro Modus “Deperofonie. Parole in libertà a due per Fortunato Depero”, con Mauro Dal Fior e Laura Facci, giovedì 30 marzo ore 21. Lo spettacolo, inserito nel percorso della stagione “Art&Teatro / Visionari”, è un recital vocale, un viaggio nel variopinto mondo della poesia onomatopeica del poliedrico artista futurista: dall’Onomalingua “il linguaggio delle forze della natura e degli esseri rumoreggianti creati dall’uomo”, alle Verbalizzazioni Astratte, parole-suono che descrivono stati d’animo o paesaggi, dal Teatro Sintetico Astratto alle sensazioni di un futurista fra i grattacieli di New York.

Espressioni derivate dall’onomatopea, dal rumorismo imitativo delle “parole in libertà” dei poeti futuristi. L’ interpretazione di un linguaggio astratto delle forze naturali, licenze e verbalizzazioni estratte che arricchiscono la poesia, l’efficacia ritmica fonetica ed espressiva del poeta.

Si raccomanda la prenotazione tramite il sistema sul sito modusverona.it.

Informazioni 392/3294967, info@modusverona.it, modusverona.it