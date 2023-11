"Dentro lo specchio" al Baleno il 25 novembre 2023. In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, l'associazione Maracuja presenta una serata dal titolo "Dentro lo specchio". «Come Alice nel romanzo di Lewis Carroll, proveremo ad attraversare lo specchio per vedere la violenza da un'altra prospettiva, con gli occhi della vittima».



Debora Canton, psicologa e psicoterapeuta

Sara Montagna, penalista

La musica dei Falafel Acustic Food

Ci accompagneranno in questo viaggio: