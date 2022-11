A Valeggio sul Mincio raffinato artigianato artistico e prodotti tipici per l'appuntamento "Il regalo di Natale"

Quest'anno Valeggio sul Mincio ripropone la nona edizione de "il Regalo di Natale". Domenica 4 dicembre 2022, circa 60 espositori saranno protagonisti di questo evento, che aprirà il calendario degli appuntamenti natalizi, dando continuità allo stile e alla qualità che hanno da sempre caratterizzato in modo esemplare le manifestazioni della nostra cittadina.

"Il regalo di Natale" è un'iniziativa che vede come protagoniste le eccellenze del nostro territorio e non solo. Gli ospiti potranno andare alla ricerca di originali idee per i regali di Natale, curiosando tra le proposte di raffinato artigianato artistico, preziosa bigiotteria, ricami, decorazioni natalizie, accessori moda, oggettistica per la casa, libri, dolci tipici del Natale, torroni e cioccolatini.

L'evento dedica uno spazio anche al cibo di strada, conosciuto anche come "street food". Varie le proposte, dai prodotti tipici del nostro territorio e da tante altre sorprese e specialità. "Il Regalo di Natale" vuole essere un modo per stare insieme in un contesto piacevole ed elegante nel periodo più suggestivo dell'anno. L'evento è organizzato dall'Associazione Percorsi, in collaborazione con l’ Amministrazione Comunale, l’ Associazione Pro Loco e con le attività commerciali del territorio.