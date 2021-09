Festival della Bellezza, cancellato il concerto di Gino Paoli a Verona: ecco come chiedere il rimborso

Il Festival della Bellezza annuncia in una nota ufficiale che «la data del concerto di Gino Paoli con Danilo Rea in programma domenica 12 settembre al Teatro Romano di Verona, è stata annullata per motivi di salute dell'artista». I possessori dei biglietti possono chiedere il rimborso presso il canale di acquisto prescelto entro e non oltre il 12 ottobre 2021: www.festivalbellezza.it.

Il “Festival della Bellezza” è promosso dalla Regione del Veneto tra i Grandi Eventi della Regione e dal Comune di Verona nell’ambito dell’Estate Teatrale Veronese, organizzato dall’Associazione Idem con l’ideazione e la direzione artistica di Alcide Marchioro, la programmazione editoriale di Marilisa Capuano, il coordinamento generale di Alessandra Zecchini.