Torna il cinema all’aperto a Bovolone: tutti i film in programma

Ritorna, con grande entusiasmo, l’appuntamento con il Cinema all’Aperto a Bovolone. Nella fiabesca location di Palazzo Vescovile, tra le fronde degli alberi e il cielo stellato, la stagione 2021 di Cinema all’Aperto regalerà otto serate di film da scoprire e ri-scoprire insieme, in alta qualità audio e video. Otto titoli che sorprenderanno il pubblico partendo dai grandi classici in bianco e nero, passando dalle imperdibili novità delle passate stagioni, con due titoli italiani d’eccezione, e infine arrivando alla eternamente amata animazione Disney: l’estate cinematografica a Bovolone saprà commuovere, divertire e incantare il pubblico in platea.

Il consigliere delegato alla Cultura Vladimir Castellini: «Immancabile nell'estate culturale bovolonese l'appuntamento con il cinema all'aperto, tassello importante nella programmazione estiva, anche quest'anno proposto al costo di 1 euro per agevolare la partecipazione di tutta la cittadinanza. Questo risultato è frutto del lavoro condiviso dall'Amministrazione Comunale con Ippogrifo Produzioni, il Gruppo Bovolone Cultura e l'Associazione Pro Loco, che insieme hanno collaborato per la riuscita di un'iniziativa più ampia rispetto alle precedenti. Anche quest'anno, per il quinto anno consecutivo, il calendario è atteso con piacere e la proposta delle serate è accolta dai cittadini con entusiasmo, complice una location d'eccezione come il parco del nostro Palazzo Vescovile, che siamo lieti di valorizzare con eventi d'eccezione. Questo anche grazie alla professionalità di Ippogrifo Produzioni, che ci permette una visione in alta qualità e propone 8 proiezioni eccellenti in grado di accontentare tutti i gusti e tutte le età. L'obiettivo è come sempre presentare un calendario ricco sia di intrattenimento che di proposte interessanti e stimolanti, capaci di appassionare, divertire, far riflettere e sorridere, tornando a condividere spazio e tempo dopo un periodo di isolamento così complesso e delicato. Siamo quindi lieti di accogliere il pubblico che vorrà partecipare, per trascorrere insieme delle bellissime serate con il grande schermo sotto le stelle».

La prima, attesa, serata ad ingresso libero, è prevista per martedì 22 giugno con Odio l’estate: Aldo, Giovanni e Giacomo tornano sul grande schermo diretti, dopo quindici anni, da Massimo Venier in una commedia sull’amicizia che ci ricorda i loro film più amati.

Grandissimo cast hollywoodiano per il secondo appuntamento, previsto per il 29 giugno, con Matt Damon e Christian Bale. In Le Mans ’66 – La grande sfida, gli anni ’60 fanno da sfondo alla celebre gara tra due giganti dell’automobilismo: Ford e Ferrari. Il 6 luglio è il momento della diva per eccellenza, Marilyn Monroe, nella esilarante commedia di Billy Wilder A qualcuno piace. Al ritmo di “I wanna be loved by you”, un imperdibile classico in bianco e nero, in speciale versione integrale e restaurata.

La celebre fiaba de La bella e la bestia torna sul grande schermo il 13 luglio, in versione live-action, con Emma Watson nei panni di una delle più amate principesse Disney. A seguire, la sera del 20 luglio si propone una storia capitanata da un trio esplosivo, Nicole Kidman, Margot Robbie e Charlize Teron in Bombshell – la voce dello scandalo. Un dramma potente e audace su uno degli scandali sessuali più devastante degli ultimi anni, da seguire tutto d’un fiato.

Serata speciale il 27 luglio, alla presenza del regista veronese Alberto Rizzi, in cui sarà proiettato: Si muore solo da vivi. Commedia sulle seconde occasioni, ambientata nella bassa emiliana in seguito al terremoto del 2012, con un cast d’eccezione: Alessandro Roja, Alessandra Mastronardi, Neri Marcorè, Francesco Pannofino, Ugo Pagliai e con la partecipazione di Amanda Lear e Red Canzian.

La serata del 3 agosto due giganti del cinema, Paul Newman e Robert Redford, in un capolavoro vincitore di 7 Oscar, tra cui miglior film: La stangata. Un cult da non perdere e da rivedere a Bovolone sul grande schermo, in alta qualità audio e video, da gustare per i magnifici dialoghi, la perfetta sceneggiatura e la splendida colonna sonora.

Infine, sulle note di “Dolce sognar”, i famosi spaghetti con le polpette di Lilli e il vagabondo ci delizieranno nell’ultima serata di Cinema all’Aperto.

Arrivederci dunque al primo appuntamento, il 22 giugno a Bovolone!

Apertura cancelli ore 20.30

Le proiezioni inizieranno dalle 21.15

In caso di maltempo le proiezioni avranno luogo al chiuso presso l’Auditorium della Biblioteca in Via Vescovado, 7 (Cortile interno Palazzo Vescovile a Bovolone, Verona).

Saranno rispettate tutte le misure di prevenzione COVID-19 per garantire il successo della serata in piena sicurezza in linea con le normative regionali e nazionali.

Informazioni e contatti