Il Believe Film Festival diventa virtuale: torna il concorso veronese di cortometraggi

Il concorso veronese di cortometraggi dedicato ai giovani dai 14 ai 24 anni ha deciso di non farsi fermare dall’emergenza sanitaria e ha pensato di reinventarsi. Il Believe Film Festival, organizzato dai ragazzi dell’associazione Believe, torna quindi a dare speranza ai giovani che vogliono dare voce al proprio talento con un evento interamente virtuale venerdì 11 dicembre. L’iniziativa sarà presentata online, sulla piattaforma Zoom, venerdì 6 novembre alle ore 20.45.

L’iniziativa, che sarà presentata venerdì 6 novembre sulla piattaforma Zoom alle 20.45, prevede la partecipazione di diversi ospiti di rilievo provenienti dal mondo del cinema che terranno una masterclass dedicata alla realizzazione di un cortometraggio. Seguirà poi un momento di riflessione sul ruolo e sulle difficoltà che il settore cinematografico sta vivendo in questo periodo complicato e si proseguirà, poi, con la visione di un corto professionale, cui farà seguito una chiacchierata con il regista. Ogni partecipante, inoltre, sarà invitato a realizzare un video-spot di durata non superiore ai 40 secondi sul tema “Oltre la crisi, la creatività” e, alla fine della giornata, si terrà la proiezione dei migliori video. In palio per i vincitori diversi premi formativi.

La partecipazione, completamente gratuita, sarà l’occasione per confrontarsi con veri esperti del mondo cinematografico e per creare quella che potrebbe diventare la più grande rete nazionale di giovani cineasti. Il Believe Film Festival gode del patrocinio del comune di Verona e della Regione Veneto.

Per informazioni e per ricevere il link per partecipare alla serata di presentazione scrivere a info@believefilmfestival.it.