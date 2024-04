A Verona grande festa con il Cucine a Motore World Food and Music Festival

Scaldate i motori, in piazza dell’Arsenale a Verona arriva Cucine a Motore World Food and Music Festival, un evento culinario, musicale e d’intrattenimento che celebra l’internazionalità, la diversità e l’incantevole armonia dei sapori enogastronomici e culturali provenienti da tutto il mondo. Dal 10 al 12 maggio, i Giardini dell’Arsenale, situati di fronte al maestoso Castelvecchio, si trasformeranno in un paradiso culinario e musicale, accogliendo appassionati di cibo e di musica provenienti da tutto il mondo.

In questo festival unico nel suo genere, la musica sarà protagonista indiscussa delle tre giornate di festa. Il 10 maggio potrete immergervi nell’atmosfera coinvolgente dell’Irish Fest, con il concerto degli Alban Fùam che vi farà ballare sulle note incalzanti della tradizione irlandese. L’11 maggio, un travolgente dj set di Mr White sulle sonorità afrobeat e, a seguire, i Cores de Bahia, gli artisti provenienti dalla Tanzania e dal Brasile che vi stupiranno con acrobatic show mozzafiato. Il 12 maggio potrete lasciarvi trasportare da un magico spettacolo di world music, che vi farà viaggiare attraverso suoni e ritmi provenienti da ogni angolo del globo con Orchestra Mosaica. Ai concerti ogni giorno si affiancheranno corsi ed esibizioni di danze popolari, del ventre e dal mondo per parlare di interculturalità attraverso il movimento e il linguaggio universale della danza. Le danze legate all’interculturalità ci insegnano la bellezza della coesistenza e dell’interazione tra le culture, offrendoci l’opportunità di superare barriere linguistiche e culturali e di creare legami significativi che vanno al di là delle parole. Ogni movimento diventa un messaggio di pace, di comprensione e di cooperazione tra i popoli.

Ma anche la cucina permetterà di immergersi nei sapori internazionali con prelibatezze culinarie provenienti da tutto il mondo. Dagli immancabili hot dog, ai churros dolci e salati fino agli audaci african pokè per terminare questo viaggio gustativo con specialità brasiliane e i sapori decisi e speziati della cucina indiana. Spazio anche alle prelibatezze italiane: dalle irresistibili fritture napoletane agli autentici arrosticini di pecora, passando succulenti polpette e squisite specialità pugliesi: ogni piatto vi condurrà in un viaggio attraverso i sapori internazionali.

Cucine a Motore World Food and Music Festival vuole essere un’opportunità unica per scoprire e assaporare autentiche prelibatezze provenienti da diverse tradizioni culinarie ma anche un viaggio nelle tradizioni, nelle usanze di culture lontane laddove il cibo, inteso nella sua accezione culturale, è simbolo di condivisione e connessione tra gli individui. L'obiettivo principale di questo evento è connettere le persone attraverso la passione per il cibo e la musica, celebrando la diversità culturale e promuovendo l’incontro tra tradizioni diverse.

MUSICA E DANZE DAL MONDO – Musica popolare e folkloristica proveniente da tutti gli angoli della terra per appuntamenti musicali capaci di coinvolgere e raccontare l’internazionalità. Popoli e tradizioni si incontrano nell’ambito di Cucine a Motore World Food and Music Festival per inaugurare uno spazio immaginario e multiculturale, impregnato da valori pacifici, capace di trasportare l’ascoltatore in un viaggio immaginario attraverso diverse culture e realtà. Le danze dal mondo rappresentano un’infinita varietà di espressioni culturali che riflettono la diversità umana e le tradizioni che caratterizzano le diverse comunità globali. Il valore culturale delle danze legate all’interculturalità è immenso. Esse fungono da ponti tra le differenze, permettendo agli individui di scoprire e apprezzare le ricchezze delle altre culture. Ogni danza incarna l’essenza di un popolo, portando con sé i valori, le credenze e le tradizioni che definiscono la sua identità. Attraverso la pratica delle danze dal mondo, siamo invitati a esplorare le nostre similitudini e le nostre differenze, ad abbracciare la diversità e a celebrare l’unità nella pluralità.

10 maggio

Si parte alle ore 19:00 con la Storia della musica Folk nel Mondo, un tesoro vivo della cultura umana, tramandato di generazione in generazione. Essa racconta storie di popoli, di tradizioni e di identità, preservando le radici di una comunità e alimentando il senso di appartenenza e di continuità culturale.

Dalle 21:00 l’energia degli Alban Fùam animerà una fantastica serata all’insegna delle sonorità irlandesi. La musica irlandese, con i suoi ritmi vivaci e coinvolgenti, è capace di trasportare l’ascoltatore in terre selvagge e suggestive, dove antiche leggende si intrecciano con la vita quotidiana. I ritmi incalzanti dei bodhrán e dei violini tradizionali creano un vortice di emozioni, che spaziano dall’allegria sfrenata alla malinconia più profonda. Attraverso le sue note travolgenti, la musica irlandese riesce a trasmettere un senso di appartenenza, di gioia e di struggente nostalgia per una terra lontana ma sempre nel cuore. Gli Alban Fùam (dal gaelico “festa di luce e di suono”) sono un gruppo di musicisti italiani con l’Irlanda nel cuore, nelle note e negli orizzonti. In questi anni hanno saputo intrecciare influenze folk, country e swing con le famose musiche tradizionali irlandesi e celtiche facendole così rivivere a modo loro in chiave contemporanea.

11 maggio

Alle ore 17:00 si parte con uno spettacolo di Danza del ventre e danze mediorientali a cura di Carmen Fattori. Le danze del ventre e mediorientali incarnano la grazia, la sensualità e la forza delle culture che le hanno generate. Oltre ad essere una forma d’arte straordinaria, sono anche una testimonianza dell’importanza della femminilità e della spiritualità nelle società del Medio Oriente, trasmettendo una connessione profonda con la storia e con la terra. Il corso, rivolto a tutte le persone che desiderano entrare in contatto con una forma d’arte che valorizzi emozioni e corpo, ogni tipologia di corpo, come massimo strumento di espressività. Il corso di Carmen offre la possibilità di conoscere e sperimentare questa varietà di espressioni, con consapevolezza e rispetto di quelle che sono le origini della disciplina e le sue evoluzioni.

Alle 19:00 pronti a immergerci nell’energia e vitalità con Afrobeat & Vocal Loop il dj set a cura di Mr White. I Giardini dell’Arsenale di Verona sono pronti a vibrare con i ritmi dell’afrobeat, un genere che fonde elementi della musica tradizionale africana con il jazz, il funk, il highlife e altri stili musicali. Una miscela di percussioni ipnotiche, bassi profondi e melodie incalzanti, che trasporterà l’ascoltatore in un viaggio sonoro emozionante. Con questo spettacolo Cucine a Motore World Food and Music Festival vuole celebrare una musica nota e amata per la sua capacità di comunicare messaggi di protesta, libertà e unità, diventato un veicolo per la consapevolezza sociale e la trasformazione.

Nel contesto della World Music, l’Afrobeat funge da ponte tra le diverse culture e tradizioni del mondo. Con le sue influenze multietniche, è un’opera d’arte che parla il linguaggio universale della musica, superando le barriere linguistiche e culturali. In un mondo sempre più interconnesso, la musica africana rappresenta un punto di incontro per le persone di ogni origine. Il DJ set di Mr White sarà così inteso come un vibrante tributo a questa ricca eredità musicale per diffondere un messaggio pacifico e di unione tra popoli.

Alle 21:00 arrivano, invece, i Cores da Bahia, il magico circo brasiliano che intratterrà il pubblico con uno spettacolo culturale che combina la tradizione popolare amazzonica con spettacoli circensi acrobatici e spettacoli di danza.

Con il loro imperdibile acrobatic show gli artisti di Cores da Bahia World vogliono diffondere un messaggio di sensibilizzazione sull’importanza del buon uso delle risorse naturali. In particolare, il focus sarà sulle foreste dell’Amazonia in Brasile e sulle foreste di Udzungwa, Mahale, Rubondo e Ngorongoro in Tanzania. Queste risorse naturali uniche e indispensabili per l’umanità richiedono la nostra attenzione e impegno per la loro conservazione. Bellezza, coinvolgimento, arte si coniugano così al valore sociale intrinseco nella realizzazione di uno spettacolo che mira a promuovere la diversità culturale attraverso la comprensione e l’inclusione tra le nazioni.

Alle 22:00 si conclude con THE LOVERS e il dj set Dance Around the World per scatenarci con ritmi internazionali e coinvolgenti.

12 maggio

Alle 17:00 spazio alle Danze popolari con il Gruppo Ricerca Danza Popolare e FolkBanda. Le danze popolari rappresentano la vitalità e l’energia delle comunità locali in tutto il mondo. Queste danze celebrano la gioia di vivere, la solidarietà e la condivisione, offrendo un’opportunità unica per la socializzazione e l’inclusione di persone di tutte le età e provenienze.

Alle 19:30 l’energia e l’impareggiabile ritmo della Reggae Music con uno Special Rototom 2024.

Alle 21:00 l’appuntamento è con il meraviglioso concerto dell’Orchestra Mosaika, con note da tutto il mondo: dai ritmi della Guinea Bissau alle melodie popolari lapponi, dalle ballate di sapore balcanico a quelle di gusto latino-americano, per una rappresentazione vivida e coinvolgente del dialogo proficuo tra culture, ritmi e contaminazioni artistiche.

LA PROPOSTA CULINARIA – Il buon cibo espressione di felicità, gioia, appagamento e condivisione, concepito qui nella formula dello street food preparato e servito in cucine su ruote, sarà un plus della manifestazione. Un’esplosione di sapori e culture, dove la cucina mondiale si unisce per esaltare le tradizioni culinarie, gli usi e i costumi di ogni angolo del pianeta. Un vero viaggio gustativo dove anche l’aspetto visivo giocherà un ruolo importante grazie a un’attenzione e a una cura nei dettagli delle cucine coinvolte.

SPECIALITÀ e SAPORI DAL MONDO – Food Shack: Qui è possibile gustare squisiti hot dog che soddisfano ogni desiderio. Con una vasta gamma di condimenti e salse, questi hot dog sono un tripudio di sapori e consistenze che delizieranno il palato di ogni avventuriero gastronomico.

Sazon e Churritos : Due truck per un paradiso pieno di churros dolci e salati. Una varietà di gusti che spaziano dal tradizionale zucchero e cannella alla versione salata con formaggio e spezie. Ogni churro è un’esplosione di sapore e croccantezza che conquisterà i buongustai di ogni tipo.

: Due truck per un paradiso pieno di churros dolci e salati. Una varietà di gusti che spaziano dal tradizionale zucchero e cannella alla versione salata con formaggio e spezie. Ogni churro è un’esplosione di sapore e croccantezza che conquisterà i buongustai di ogni tipo. Niominka : Qui si possono assaggiare gli audaci african poke, un mix vibrante di sapori e colori che richiamano le tradizioni culinarie dell’Africa. Preparati con ingredienti freschi e spezie aromatiche, i poke di Niominka offrono un’esperienza culinaria indimenticabile.

: Qui si possono assaggiare gli audaci african poke, un mix vibrante di sapori e colori che richiamano le tradizioni culinarie dell’Africa. Preparati con ingredienti freschi e spezie aromatiche, i poke di Niominka offrono un’esperienza culinaria indimenticabile. Picanas Cube : I sapori vibranti del Brasile prendono vita da Picanas Cube , che offre una varietà di prelibatezze brasiliane. Dai succulenti barbecue alle gustose empanadas, ogni piatto racconta una storia di tradizione e passione culinaria brasiliana.

: I sapori vibranti del Brasile prendono vita da , che offre una varietà di prelibatezze brasiliane. Dai succulenti barbecue alle gustose empanadas, ogni piatto racconta una storia di tradizione e passione culinaria brasiliana. Indian Street Food: Qui è possibile immergersi nei sapori decisi e speziati della cucina indiana. Con curry fragranti, pane naan e biryani aromatico, Indian Street Food offre un viaggio culinario attraverso le regioni più gustose dell’India.

SPECIALITÀ e SAPORI ITALIANI – La mia polpetta: Le succulente polpette proposte da La mia polpetta sono un inno alla tradizione italiana. Preparate con carne di alta qualità ma uniche anche nelle varianti vegan e gluten free sono condite con salse ricche e aromatiche, un piacere per il palato che evoca i sapori della cucina casalinga italiana.

Apulia Street Food : Questo truck propone specialità pugliesi che trasportano i commensali direttamente nelle stradine pittoresche della Puglia. Dai panzerotti fritti alle focacce farcite, ogni boccone è un tuffo nei sapori autentici della cucina pugliese.

: Questo truck propone specialità pugliesi che trasportano i commensali direttamente nelle stradine pittoresche della Puglia. Dai panzerotti fritti alle focacce farcite, ogni boccone è un tuffo nei sapori autentici della cucina pugliese. Fritto e Fritto : Questa cucina offre irresistibili fritture napoletane, che catturano l’anima della tradizione culinaria partenopea. Ogni morso di queste delizie fritte è un viaggio sensoriale nel cuore della cucina italiana, con il loro croccante esterno e il cuore morbido e saporito.

: Questa cucina offre irresistibili fritture napoletane, che catturano l’anima della tradizione culinaria partenopea. Ogni morso di queste delizie fritte è un viaggio sensoriale nel cuore della cucina italiana, con il loro croccante esterno e il cuore morbido e saporito. Arrosticiniamo: Un paradiso per gli amanti della carne, Arrosticiniamo è rinomato per i suoi autentici arrosticini di pecora. Questi spiedini di carne, marinati con le giuste spezie e grigliati alla perfezione, offrono un’esperienza gustativa unica che richiama le tradizioni culinarie dell’Abruzzo.

Non perdete l’occasione di vivere questa esperienza straordinaria di gusto, tradizioni e musica, una celebrazione di colori, sapori e suoni, dove la cultura culinaria e l’ospitalità si incontrano per dare vita a un’esperienza indimenticabile.

Locandina Cucine a Motore World Food and Music Festival 2024