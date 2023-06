A Villafranca torna Cucine a Motore Food Truck Festival

Villafranca si prepara all’appuntamento con Cucine a Motore, il food truck festival dedicato al cibo di strada e al divertimento per ogni fascia d’età. Un festival che ha trovato la sua formula vincente in un mix di street food gourmet, musica dal vivo, degustazioni di birra, intrattenimento per bambini, per offrire una manifestazione ricca di contenuti sia per gli amanti della musica e dell’enogastronomia, sia per le famiglie. Da venerdì 16 giugno a domenica 18, il castello di Villafranca, diventerà luogo d’eccellenza e d’incontro per una tre giorni in grado di coinvolgere le specialità gastronomiche della penisola in formato food truck.

Il buon cibo, espressione di felicità, gioia, appagamento e condivisione, concepito qui nella formula dello street food preparato e servito in cucine su ruote, sarà il protagonista indiscusso della manifestazione veicolando ed esprimendo culture, tradizioni e gusti diversi e ricercati tali da soddisfare qualsiasi palato. Anche l’aspetto visivo giocherà un ruolo importante grazie a un’attenzione e a una cura nei dettagli delle cucine coinvolte, il tutto per dare lustro e impatto al luogo ospitante e al lavoro dei singoli food truck.

Cucine a motore vuole, infatti, puntare alla promozione del territorio, per la rivitalizzazione di spazi cittadini attraverso attività non invasive, dedicate e gradite a tutta la cittadinanza, favorendo, al contempo, la ricchezza, qualità e genuinità del cibo di strada, concependolo e qualificandolo come alternativa genuina al cibo di produzione industriale. Tema scelto per quest’anno è il cibo inteso proprio nella sua valenza culturale, capace di tramandare usi e tradizioni, racconti e storie e, dunque, inteso come un ponte verso la propria terra, verso i propri affetti e verso luoghi lontani capaci di rivivere in un gusto, in un sapore, in un piatto.

I food truck

I food truck presenti a Brescia saranno diversi. Per la cucina internazionale si vola in Argentina con Osteria Argentina, per un’esperienza gastronomica di alta qualità, per far tappa poi in Africa con la cucina etnica e fusion di Niominka. Spazio anche alla cucina irlandese con gli hamburger di Masterchips e ai dolci tipici americani di Street Bakery.

Per la cucina regionale avremo i sapori nostrani con Cibarsi che propone gnocchi di malga della Lessinia in gustose varianti ma anche le specialità pugliesi di Apulia Street Food con gustosissime prelibatezze tipiche come gli iconici panzerotti ripieni, i sapori decisi tipici dell’Abruzzo con Lo scarrozzino arrosticini, le specialità fritte napoletane di Fritto e Fritto e i gusti della Sicilia con La Sicilia di Serafino.

Immancabili poi le polpette di La mia polpetta e i gustosi hamburger di Peach Burger. La spritzeria, invece, si occuperà del beverage proponendo cocktail per soddisfare ogni esigenza. Spazio anche al divertimento per i più piccoli con attività a loro dedicate durante tutti i pomeriggi dell’evento a cura di Cilli Peperoncino Rosso Ludo Space e all’intrattenimento musicale con la presenza di artisti buskers che animeranno la piazza con musica dal vivo e performance d’autore.

Venerdì 16, alle ore 19, si alterneranno sul paco Ciosi onemanband con una performance all’insegna della musica e del coinvolgimento e alle ore 20.30, Paul Padula con un live capace di coniugare le hit pop al divertimento. Sabato 17, alle ore 19: sarà il turno di Leo Frattini con le sue irriverenti “frattinate” e alle ore 20:30 spazio all’ esibizione dei Cadillac Circus che proporranno una performance di giocoleria musicale. Si chiude domenica 18, dalle ore 19 con l’esibizione dei Briganti del Folk per ripercorrere storie in musica e alle 20:30 NG accompagnerà il pubblico in un’esibizione incentrata sulle sonorità r’n’b e pop.

Il tour di Cucine a Motore proseguirà per tutta l’estate in altre città nel nord Italia, con ingresso sempre gratuito. Le tappe aggiornate sulla pagina Facebook del festival (facebook.com/cucineamotore).

