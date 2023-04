Cristiano Godano in concerto al Teatro Fucina Machiavelli di Verona

Voce storica dei Marlene Kuntz, Cristiano Godano approda nel Teatro Fucina Machiavelli, in via Madonna del Terraglio 10, per un concerto acustico in collaborazione con Hero Booking dove il musicista accompagnerà gli ascoltatori in un viaggio intimo attraverso i brani del suo primo disco solista "Mi ero perso il cuore".

Cristiano Godano, conosciuto in tutta Italia come frontman dei Marlene Kuntz, band che ha segnato la storia della musica in oltre 30 anni di attività, è un artista poliedrico, cantante, chitarrista, autore, attore e scrittore.

I Marlene Kuntz si formano nel 1989 e Cristiano ne diventa il cantante e l’autore di tutti i testi (oltre 130 canzoni). La peculiarità della sua scrittura, caratterizzata da una ricerca di significato e musicalità non banali, lo rende presto identificabile come uno dei pochi musicisti in grado di scrivere inni generazionali e programmatici fondendo il rock e le influenze d’Oltreoceano con la melodia.

Di pari passo con la crescita della fanbase dei Marlene Kuntz, la personalità di Cristiano Godano raggiunge una solidità sempre maggiore. Il 26 giugno 2020 esce il suo primo album da solista dal titolo “Mi ero perso il cuore”. Osannato da pubblico e critica, il disco ha una forte impronta acustica, ed è estremamente intimo con testi diretti nella loro urgenza espressiva. Nel 2021 entra nella cinquina del Premio Tenco, come “migliore opera prima”: si piazzerà al secondo posto con 39 voti.

"Mi ero perso il cuore" è una collezione di canzoni che incontra, e dove può cerca di affrontare, i demoni della mente, le cui coordinate musicali sono ben tracciate: ballate acustiche sulla scia dei maestri del genere, calde e con pochi sussulti elettrici, sospese in un non tempo i cui passato e futuro sono, nelle intenzioni dell'artista, assenti, per una proposta alquanto inedita nel cantautorato italiano.

I biglietti vanno da 25 euro a 20 euro e sono acquistabili sul sito: fucinaculturalemachiavelli.com.

Cristiano Godano 2021 / foto @Michele Piazza via ufficio stampa Fuicna Culturale Machiavelli