Corso sub open water diver

Ami il mare e vuoi viverlo nel modo più intimo e profondo possibile? Cerchi sempre nuove sfide per misurarti con te stesso e le tue capacità? O vuoi semplicemente iniziare un nuovo sport che ti porti a scoprire ambienti naturali altrimenti inaccessibili? Tuffati con noi e vivi la meraviglia delle immersioni subacquee attraverso un corso rivolto a tutti organizzato e condotto da uno dei principali gruppi subacquei del territorio. Sempre al fianco di istruttori qualificati, imparerei la tecnica per scoprire e frequentare in sicurezza l’affascinante mondo che pulsa sott’acqua, acquisendo il brevetto NAUI Open Water Diver che ti permetterà di immergerti ovunque nel mondo.

Il corso AssoSub (NAUI) di Verona comincia l'11 Aprile 2024 e comprende almeno 9 lezioni (teoriche e pratiche) + 4 uscite al Lago di Garda. Per maggiori informazioni o per iscriverti, ti aspettiamo ogni giovedì dalle ore 20 presso la sede AssoSub, in viale Colonnello Galliano n. 2 (ingresso Piscine comunali) Verona. Per qualsiasi informazione, chiamaci o scrivi un WA allo 3405977813.

E dopo il corso? Il gruppo non ti abbandona: se vuoi puoi continuare a frequentarlo entrandone a far parte a tutti gli effetti, partecipando o proponendo uscite in acqua, allenamenti in piscina o altre attività. Attenzione: i posti sono limitati, se sei interessato/a ad iscriverti chiama subito. Ti aspettiamo per farti scoprire la magica dimensione dell’acqua.

L'immagine è tratta da Pixabay e libera da copyright