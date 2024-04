Lezione di BBQ con degustazione: come fare pizza, carne, dolci

Il corso offrirà una panoramica completa sulle tecniche di barbecue, dalla preparazione alla cottura, fino alla degustazione. Gli iscritti avranno l'opportunità di osservare da vicino la preparazione di una vasta gamma di piatti, tutti realizzati utilizzando i rinomati barbecue a gas o pellet di Broil King. Lo chef guida dimostrerà una serie di tecniche di cottura, condividendo i segreti che rendono il barbecue una forma d'arte culinaria all'aperto.



l corso proporrà un menu completo e variegato, ideato per esaltare le potenzialità del barbecue in ogni portata:

Antipasti come pizza e pane cotti al BBQ, mini hamburger e mortadella con aceto balsamico.

Secondi piatti che spaziano dalla salsiccia nostrana cotta in modo indiretto al pollo intero alla birra e alla costata di manzo, senza dimenticare delizie di mare come l'orata con pomodorini datterini.

Contorni innovativi come caviale di melanzane alla mentuccia e cipolla all'aceto balsamico.

Per finire, dolci come la torta tenerina al cioccolato e ananas grigliato al rhum.

Prenotazione: posti per questo evento sono limitati, per assicurarsi un posto si può prenotare via email a carazzatoluigi@gmail.com o telefonicamente al numero 0442 613816.