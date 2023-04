Domenica 9 aprile 2023, con raduno dei partecipanti alle ore 7 in Piazza Bra, si terrà "Pasqua con Verona Runner Together Free", manifestazione podstica non competitiva aperta al pubblico, che si svolgerà su due percorsi cittadini.

Domenica 9 aprile 2023 alle ore 7 il raduno dei partecipanti:

percorso di 6 chilometri - camminata veloce

percorso di 10 chilometri - corsa in gruppo

Informazioni e contatti: https://www.comune.verona.it.