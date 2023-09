Dal conflitto al dialogo: laboratorio di arte sociale all'Ossario di Custoza

Sabato 23 e Domenica 24 settembre, tornano le Giornate Europee del Patrimonio all'Ossario di Custoza! Il tema di quest'anno è Patrimonio InVita e come staff della Cooperativa I Piosi vi proponiamo un laboratorio di Arte sociale! Il Laboratorio si basa sull’esperienza di visita all’Ossario di Custoza, luogo legato a due battaglie risorgimentali che, da memoria di eventi storici, assume oggi anche la funzione di monito contro la tragedia della guerra. Vengono proposte due attività, una per i bambini e una per gli adulti con la funzione di far emergere, attraverso l’esperienza condivisa della pittura, le emozioni e i sentimenti trasmessi dalla visita all’Ossario e dai temi che il monumento tratta.



Il 23 settembre: Il laboratorio aperto a tutti, è rivolto principalmente ai bambini e ragazzi dai 3-13 anni. Si svolgerà durante tutta la giornata di sabato 23 settembre, all’interno del giardino dell’Ossario. Verrà posizionato un lenzuolo sul marciapiede all’uscita e, al termine della visita al monumento, si accompagnerà ciascun bambino a lasciare la propria impronta della mano con il colore. Questo andrà a simboleggiare la propria presenza nello spazio in relazione con gli altri, realizzando come prodotto finale un’opera partecipata e d’insieme.

Il 24 settembre: Il laboratorio per ragazzi e adulti, proposto a partire dai 14 anni in su, prevede una collaborazione fra i partecipanti che andranno a dialogare attraverso l’uso del colore, per realizzare un lavoro di pittura condivisa in cui esprimere sé stessi nel rapporto con gli altri. Tale laboratorio si svolgerà su turni nella giornata di domenica 24 settembre all’interno del giardino dell’Ossario e seguirà la visita guidata al monumento.

Nelle date indicate l'Ossario segue il normale orario di apertura previsto: dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30.

Info: https://www.ossariocustoza.it