Conferenza di filosofia: "Pólemos" a Villa Meriggio

Rassegna Philosophica – Pólemos:

Dove: Villa Meriggio a Valeggio sul Mincio (VERONA)

Come: incontro gratuito a porte aperte (richiesta prenotazione a eventi@villameriggio.it perché fino ad esaurimento posti)

perché fino ad esaurimento posti) Chi: in collaborazione con l’UNIVR e il Centro di Ricerca Orfeo

Perché: parlare e ascoltare di Filosofia è ormai raro…non smettiamo di nutrire anima e mente!

Quando: 15 febbraio 2024, h 18.

PHILOSOPHICA - | Colloqui del Meriggio è la nuova serie di incontri filosofici organizzati dal Centro di ricerca “Orfeo” e ospitata nella splendida cornice di Villa Meriggio a Valeggio sul Mincio (Verona). Gli otto incontri daranno la possibilità di ascoltare alcune voci significative del panorama filosofico italiano. Il tempo presente, attraversato da tensioni e venti di guerra, ha suggerito di dedicare la serie inaugurale al tema del conflitto: pólemos.

Termine greco di antico prestigio, parola “omerica” subito inscritta nel vocabolario filosofico da Eraclito, “pólemos” è il nome della disputa, del conflitto, della contesa, della guerra. Il pensiero filosofico, sin dalla sua alba, ha pensato la contesa, sia per nominare il carattere intrinsecamente conflittuale del pensiero, sia per nominare la possibilità della sintesi e della conciliazione. Come la filosofia stessa, “pólemos” è quella parola antichissima che indica le vie più radicali per comprendere il presente e per immaginare il futuro.