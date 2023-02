Simonetta Basile trio a "Donne in musica il venerdì" alla Vecchia Rama

Simonetta Basile è una vocalist delle Hillbilly Soul, che si presenta con il suo trio personale alla rassegna «Donne in Musica il venerdì» alla Vecchia Rama a San Peretto di Negrar. Infatti, questo venerdì (3/02) sera dalle 21 la sensuale voce della più soul delle Hillbilly è supportata dal chitarrista Fabio Galvani e dal batterista Luca Pighi, provenienti dalla John Rivetto band. Il trio era inizialmente, nel 2018, un duo nato dall’unione di esperienze live completamente diverse con Galvani, trasformatosisuccessivamente in trio per creare una versione acustica completamente riarrangiata di successi degli anni ‘60, ‘70, ‘80 e ‘90.

La John Rivetto & Criminal Sound ripercorre invece la storia dei classici di blues, rhythm’n’blues e rock blues. Le Hillbilly Soul sono un’affermata formazione vocale internazionale coristica formata da Simonetta Basile, Marie Claire Dubost e Stefania Targa. La rassegna ideata come omaggio alle artiste femminili da Daniela «Dada» Benedini sta andando molto bene. Le musiciste che si sono alternate finora sono state divertenti, professionali e di grande attrattiva. Simonetta, con le sue doti vocali fatte di una timbrica vellutata, un’estensione notevole ed una ritmica invidiabile, non deluderà gli appassionati di musica desiderosi di divertirsi ballando e cantando in compagnia. I due ottimi strumentisti, poi, si integrano perfettamente con l’atmosfera dell’osteria pizzeria di San Peretto.

Per prenotare tel. 349 8261711.