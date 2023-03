A Verona nella chiesa di San Luca il concerto che annuncia la Pasqua

Sarà la musica sacra di Franz Liszt, Lorenzo Perosi, Claudio Monteverdi e di altri grandi compositori ad aprire la Settimana Santa e annunciare le festività pasquali. Lunedì 3 aprile, alle 20.30, alla Chiesa di San Luca Evangelista in Corso Porta Nuova si svolgerà il concerto gratuito “Stabat Virgo Maria”, organizzato dalla 1^ Circoscrizione in collaborazione con l’Associazione La Tavola Armonica. Il programma vedrà le voci de La Tavola Armonica, dirette da Chiara Zocca e con Michele Fontana all’organo, eseguire musiche di Franz Liszt, Lorenzo Perosi, Claudio Monteverdi/Aquilino Coppini, Georg Böhm, Giuseppe Tartini e Mel Bonis. Un percorso incentrato sul dolore di Maria, la madre che segue il figlio fino sotto la Croce, partendo dalla Via Crucis fino ad arrivare al brano Salve Regina del veronese Giuseppe Gazzaniga, per un crescendo che arriva alla luce pasquale.

Tra un’esecuzione e l’altra ci saranno interventi dell’attrice Veronica Ronca, che reciterà alcuni versi delle poetesse Alda Merini e Antonia Pozzi, per aiutare a comprendere meglio i brani, e alcuni passaggi delle meditazioni di Papa Benedetto XVI e del teologo luterano Dietrich Bonhoeffer. L’evento è stato presentato questa mattina in Sala Delaini dal presidente della 1^ Circoscrizione Lorenzo Dalai, dal consigliere della circoscrizione e presidente della Commissione Cultura Andrea Trombini e dalla rappresentante dell’Associazione La Tavola Armonica Bianca Maria Visentini.

«Siamo lieti di poter offrire a tutti i cittadini un articolato concerto di musica sacra – ha detto il presidente Lorenzo Dalai -. Verranno proposte musiche di varie confessioni cristiane, per un evento ecumenico e interconfessionale. Sarà un momento di meditazione e riflessione aperto a tutti, anche a chi non è religioso praticante».

«Dopo il successo riscosso dal concerto natalizio, abbiamo pensato di riproporre l'iniziativa in chiave pasquale - ha detto il consigliere Andrea Trombini -. Ringraziamo La Tavola Armonica per la preziosa collaborazione».

«La Tavola Armonica - spiega Bianca Maria Visentini – è un gruppo vocale-strumentale composto da una quindicina di elementi, la maggior parte dei quali diplomata in canto o strumento, che propone programmi musicali in modo rigoroso e divertente. La nostra associazione è attiva a Verona dal 2006, partecipiamo a numerose iniziative, tra cui esecuzione di concerti, pubblicazione di libri e cd».